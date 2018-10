Dortmund

Musiker Christoff De Bolle (42) von der Schlagerband Klubbb3 hat seinem Partner Ritchie während der live im Ersten übertragenen Show „Schlagerboom“ einen Heiratsantrag gemacht. Unterstützung bekam der Belgier auf der Bühne in Dortmund am Samstagabend von seinen zwei Bandkollegen Florian Silbereisen und Jan Smit.

De Bolle, der in seiner Heimat mehrere Nummer-Eins-Hits landete, zeigte sich in den vergangenen Monaten immer wieder in sozialen Netzwerken mit seinem Freund, der den Heiratsantrag auf der Bühne gerührt annahm.

Das 2016 gegründete Trio Klubbb3 gehört zu den erfolgreichsten Schlagerbands in Deutschland. Ihr Album „Wir werden immer mehr!“ gehört zu den meist verkauften Platten des ersten Halbjahres 2018.

Die ARD-Show sorgte noch wegen eines weiteren Vorfalls für Schlagzeilen: Sänger Thomas Anders rutsche während seines Duetts mit Florian Silbereisen aus und fiel hin.

Von RND/dpa