Leipzig

Der Winter tastet sich am Montag in Sachsen voran und gibt am Dienstag die erste starke Duftmarke ab. Ordentlich Schnee bekommen aber nur die Gebiete in den Höhenlagen der Gebirge ab, wie Meteorologe Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig bestätigte. In der Nacht zum Dienstag krümelt es demnach nur im Erzgebirge leicht. Dagegen ist in Leipzig weiter mit Regen zu rechnen.

Am Dienstag zieht aus Tschechien eine Schneefront über Sachsen hinweg. „Oberhalb von 600 Metern können dann bis zu sieben Zentimeter, in Staulagen sogar bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen“, sagte Balders. Orte wie Oberwiesenthal könnten schon in ein weißes Kleid gehüllt werden und auch bereits zu ersten Rodelpartien einladen. Balders warnt vor einem scharfen Nordostwind. Nachts seien in den Kammlagen sogar Sturmböen denkbar.

Für die großen Städte macht Balders dagegen wenig Hoffnung auf eine erste Winterpracht . In Chemnitz und Dresden seien ein bis zwei Zentimeter Neuschnee denkbar, um Leipzig macht das Gebiet wahrscheinlich einen Bogen. „Die Stadt liegt genau an der Niederschlagsgrenze“, so der Meteorologe. Was alle drei Städte gemeinsam haben: Der Boden ist noch zu warm und erste Flocken tauen schnell wieder weg.

Für den Buß- und Bettag rechnet der DWD mit keinem weiteren Niederschlag. Tagsüber klettern die Werte auf Plusgrade, nur nachts ist mit Bodenfrost zu rechnen

Die erste Kältewelle des Winters führt in vielen anderen Teilen Deutschlands zu eisigen Temperaturen und glatten Straßen. In Bayern hat es am Montagmorgen bereits geschneit. Und in anderen Regionen Deutschlands wird in den nächsten Tagen ebenfalls Schnee erwartet.

Bis Donnerstag soll sich im Harz und in Thüringen eine Schneedecke von gut 10 Zentimeter ausbilden, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Doch auch in tieferen Lagen sei eine dünne Schneedecke möglich.

„Burckhard“ bringt kalte Luft nach Deutschland

Grund für dieses ungemütliche und kalte Wetter ist das Hoch „Burckhard“, an dessen Rand sich Deutschland befinde, erklärte Florian Bilgeri vom DWD. Durch die so entstehende Strömung aus Nordosten gelange deutlich kühlere Luft als bisher ins Land.

Autofahrer sollten besonders aufmerksam fahren. Es besteht die Gefahr durch überfrierende Nässe.

Ab Donnerstag wird es wärmer

Ab Donnerstag wird es wieder wärmer. Die Höchstwerte in Deutschland liegen dann zwischen 5 und knapp 10 Grad. Werte darüber oder sogar wieder Höchstwerte bis 20 Grad sind laut Meteorologe Dominik Jung nicht mehr in Sicht.

Von RND/ewo/mro