Ein Oberschüler aus einer Pariser Vorstadt hat Videoaufnahmen zufolge eine Lehrerin mit einer nachgemachten Waffe bedroht und damit bis zur Staatsspitze Empörung ausgelöst. Die Ressortchefs für Erziehung und Inneres, Jean-Michel Blanquer und Christophe Castaner, kündigten einen Aktionsplan an, um solche Vorfälle zu unterbinden.

„Es ist nicht hinnehmbar, einen Lehrer zu bedrohen“, teilte Staatspräsident Emmanuel Macron via Twitter mit. Er habe den Bildungsminister und den Innenminister aufgefordert, alles Notwendige zu tun, damit solche Handlungen bestraft würden.

Der nach unterschiedlichen Medienberichten 15 oder 16 Jahre alte Schüler hatte am vergangenen Donnerstag in Créteil die Lehrerin in einem Klassenraum aus unmittelbarer Nähe mit der Pistolenattrappe bedroht. Laut Medien kam der Jugendliche in Polizeigewahrsam. Die Lehrerin, die an einem Computer saß und den Videoaufnahmen zufolge ruhig blieb, habe Anzeige erstattet, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Der Junge wollte demnach mit seiner Aktion erreiche, dass die Lehrerin ihn als „anwesend“ aufschreibt.

