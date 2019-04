Flensburg

Hat die Polizei einen Amoklauf an der Eckener Schule in Flensburg verhindert? Dienstagabend sei ein Chatverlauf bekanntgeworden, in dem eine Person angekündigt habe, am heutigen Tag mehrere Menschen in der Schule töten zu wollen.

„Die Polizei war zu Schulbeginn vor Ort und führte Einlasskontrollen durch“, sagte ein Sprecher. „Bei einem 17-Jährigen wurden mehrere Messer gefunden.“

Nach ersten Ermittlungen konkretisierte sich der Verdacht gegen den Schüler. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

