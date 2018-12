Straßburg

Bei einem Angriff auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt sind zwei Menschen getötet worden. Elf Menschen wurden verletzt, zwei sollen sich in kritischem Zustand befinden, berichtet France Info. Der Angreifer soll eine automatische Waffe und ein Messer benutzt haben, heißt es in dem Bericht weiter. Er sei auf der Flucht. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur.

Der Angriff soll sich gegen 20 Uhr ereignet haben. Zeugen sagten, sie hätten an mehreren Orten in der Innenstadt Schüsse gehört. Wie der Nachrichtensender Franceinfo berichtete, riegelte die Polizei Teile der Innenstadt ab. Das Innenministerium forderte die Menschen auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die örtlichen Behörden erklärten bei Twitter, die Menschen sollten das Gebiet um die Polizeiwache meiden, die sich in der Nähe des Weihnachtsmarktes befindet.

Die Polizei bat auf Twitter darum, keine falschen Informationen zu verbreiten. Am Grenzübergang kontrollierte die Polizei am Abend Autos, die von Deutschland nach Frankreich fuhren, wie eine dpa-Reporterin berichtete.

Polizisten befragen in einem dem Tatort nahe gelegenen Restaurant einige Augenzeugen. Quelle: Milja Rämö/Lehtikuva/dpa

Präsident Emmanuel Macron unterbrach eine Sitzung im Präsidentenpalast, um die Lage zu beobachten, wie sein Büro mitteilte. Premierminister Édouard Philippe twitterte, der Zwischenfall sei noch nicht beendet.

Nach den Schüssen wurde auch das Europaparlament abgeriegelt. Niemand dürfe das Gebäude verlassen, Mitarbeiter seien per Handy-Kurznachricht oder Mail gewarnt worden, sagte eine Parlamentssprecherin.

