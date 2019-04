Hannover

Genießbare Lebensmittel landen tonnenweise im Müll – trotzdem gehen Kinder mancherorts mit knurrenden Mägen ins Bett. Das Problembewusstsein scheint zu wachsen, auch in den USA. Ein ganzer Schulkreis im Bundesstaat Indiana sagt dieser Lebensmittelverschwendung in Kooperation mit einer Hilfsorganisation nun den Kampf an.

Bedürftige Kinder sollen künftig mit Fertiggerichten versorgt werden, um in der schulfreien Zeit nicht hungern zu müssen. Die Schulkantinen werden die dafür benötigten Lebensmittel bereitstellen. Was kein Problem darstelle, da in den Schulen grundsätzlich zu viel Essen gekocht werde, sagte der Präsident der Hilfsorganisation „Cultivate“, Jim Conklin, dem Lokalsender WSBT.

„Wir nehmen das Kantinenessen, kombinieren es mit anderen Lebensmitteln und machen tiefgekühlte Fertiggerichte daraus“, sagt Conklin. Die Reste des Tages wurden bisher einfach weggeworfen. Die Hilfsorganisation plant, künftig drei Mal wöchentlich in die Schule zu kommen, um die Gerichte vor der Tonne zu bewahren.

„Es war herzzerreißend“

Das Projekt startet für den Anfang an einer Schule. 20 Kinder dürfen ab sofort jeden Freitag einen Rucksack, der mit acht Fertiggerichten gefüllt ist, über das Wochenende mit nach Haus nehmen.

Melissa Ramey, eine Mitarbeiterin der örtlichen Handelskammer, sagte dem Lokalsender: „Es war herzzerreißend zu hören, dass die Kinder nach Hause kommen und nichts auf dem Teller haben“.

Das soll sich nun ändern – und das Schulkantinen-Essen wird bei denjenigen landen, für die es ursprünglich gekocht wurde: bei Kindern.

