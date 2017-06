Neustadt an der Aisch. Wegen eines Drohschreibens ist am Donnerstagmorgen ein Schulzentrum in Neustadt an der Aisch geräumt worden.

Nach Angaben der Polizei in Mittelfranken werden das Gymnasium und die Realschule derzeit von Einsatzkräften durchsucht. Auch Sprengstoff-Spürhunde sind laut Medienberichten im Einsatz.

Die etwa 2000 Schüler wurden schließlich nach Hause geschickt. Zunächst waren sie noch in der Nähe der Schule untergebracht worden. „Schule findet dort heute definitiv nicht mehr statt“, sagte ein Polizeisprecher.

Per E-Mail sei eine Explosion angedroht worden. Die Einsatzkräfte nahmen die Drohung zwar ernst - gleichzeitig müsse man im Hinterkopf haben, dass an der Realschule an diesem Tag Prüfungstag gewesen wäre, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen dazu liefen. Die Räumung sei ruhig und ohne Probleme verlaufen.

Von dpa/RND/zys