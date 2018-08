Hannover

Sorge um Schlagerstar Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“). Der 73-Jährige liegt wegen eines schweren Infekts im Krankenhaus, berichtet die „Bild“. Der Sänger hängt am Tropf, musste bereits zwei Konzerte absagen.

Die Sprecherin von Drews, Christine Knoche-Gaydos, sagte der „Bild“: „Jürgen hat einen sehr schweren Magen-Darm-Infekt. Er bekommt Infusionen.“ Er müsse sich umfangreichen Untersuchungen unterziehen. Laut dem Bericht wurde Drews auch in der Neurologie behandelt. Wie lange er im Krankenhaus bleiben muss, sei noch unklar.

Leider muss ich Euch mitteilen, dass ich heute nicht in Harsefeld auftreten kann. Ich habe mir einen heftigen... Gepostet von Jürgen Drews am Samstag, 11. August 2018

Zwei Konzerte sagte Drews bereits ab: einen Auftritt am Samstag in Harsfeld in Niedersachsen und am Sonntag im „Megapark“ auf Mallorca. Auf Facebook schrieb er: „Ich habe mir einen heftigen Magen-Darm-Infekt eingefangen, so dass ich nicht auf die Bühne gehen kann.“

Von RND