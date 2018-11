Hannover

Schwesta Ewa hat die Öffentlichkeit am Sonntagabend mit einer Botschaft bei Instagram überrascht. Dort teilte sie mit, dass sie im Alter von 34 Jahren zum ersten Mal schwanger ist (alles dazu lesen Sie hier). Und ihr Kind möglicherweise im Gefängnis groß ziehen muss. Denn: Schwesta Ewa ist wegen 35-facher Körperverletzung, Steuerhinterziehung und sexueller Verführung Minderjähriger zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Zur Galerie Schwesta Ewa hat auf ihrem Instagram-Profil verkündet, dass sie im siebten Monat schwanger ist. Zudem steht ihr eine Gefängnisstrafe bevor.

Allerdings ging Schwesta Ewa in Revision, weshalb sie aktuell auf freiem Fuß ist. Der Bundesgerichtshof muss nun über das weitere Vorgehen entscheiden. Dort liegt der Fall aktuell zur Beratung beim Senat. Dieser kann jederzeit verkünden, wann es zur Verhandlung vor dem BGH kommt.

Gut möglich also, dass Ewa Malanda (so ihr bürgerlicher Name) ihr Kind noch außerhalb des Knasts auf die Welt bringen kann, dann aber ins Gefängnis muss. Die Schwangerschaft spielt bei der Verurteilung eher keine Rolle, da es auch Mutter-Kind-Einrichtungen gibt. Auf die Unterbringung in einem Knast dieser Art hoffte Schwesta Ewa bereits am Sonntagabend in ihrem Instagram-Posting.

