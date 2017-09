Sechs Menschen sterben nach Unwettern in Toskana

Rom. Nach Unwettern in Italien sind mindestens sechs Menschen in der Toskana gestorben. Zwei weitere Menschen wurden in der Gegend um die Stadt Livorno noch vermisst, teilten Feuerwehr und Zivilschutz am Sonntag mit. „Livorno wurde verwüstet“, twitterte Bürgermeister Filippo Nogarin.

Abbiamo chiesto lo stato di calamità. #livorno è stata devastata dal #maltempo come mai prima d'ora. — Filippo Nogarin (@nogarin) September 10, 2017

Laut Medienberichten kam eine Familie mit einem vierjährigen Kind im Untergeschoss ihrer Wohnung bei dem Unwetter ums Leben. Der Großvater habe noch ein anderes Kind der Familie gerettet, um dann in der Wohnung den anderen zur Hilfe zu kommen, wo er dann ebenfalls starb.

Mindestens sechs Menschen sind bei schweren Unwettern in der Toskana ums Leben gekommen. Darunter auch eine Familie mit einem vierjährigen Kind. Zur Bildergalerie

Regen und Schlamm setzten die Stadt teils unter Wasser, schoben Autos an Häuser und richteten schwere Schäden an. Bäche verwandelten sich in Flüsse. „So eine Situation hat man auf keinste Weise voraussehen können“, so der Bürgermeister von Livorno. Der Zivilschutz hatte vorher für die Region Ligurien die höchste Warnstufe ausgerufen.

A #livorno l'emergenza #maltempo non è finita. Sono esondati alcuni torrenti, altri sono sorvegliati dalla protezione civile pic.twitter.com/FBSRiOU16j — Filippo Nogarin (@nogarin) September 10, 2017

Italien litt zuvor monatelang unter Dürre. Unwetter mit starken Regenfällen und Wind hatten nun am Wochenende nicht nur die Toskana heimgesucht. Auch in Rom, das seit Wochen von Wasserknappheit geplagt wurde, kamen am Sonntag Wassermassen vom Himmel und überschwemmten Straßen. U-Bahnlinien und Verkehrsachsen wurden gesperrt.

#livorno ferita dal nubifragio di queste ore. Ora riunione con prefettura e protezione civile X fare il punto della situazione pic.twitter.com/flOWcDH3P7 — Filippo Nogarin (@nogarin) September 10, 2017

Von RND/dpa