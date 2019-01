Hannover

Nach einer Serie von Bombendrohungen sind am Freitagvormittag Landgerichte mehrerer Städte in Deutschland zwischenzeitlich geräumt worden. Betroffen waren Gebäude in Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Wiesbaden, Hamburg, Saarbrücken und Kiel. Eine Bombe wurde in keinem der Fälle gefunden.

In allen Fällen sei die Drohung per E-Mail eingegangen, bestätigte die Polizei. Laut Polizei Magdeburg wurde in der Mail mit einem Anschlag auf bundesweiter Ebene gedroht. Der Absender sei anonym, hieß es weiter.

In Kiel war die Bombendrohung an das Landgericht mit „nationalsozialistische Offensive“ unterschrieben. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ darüber berichtet. Eine Einschätzung, wie real ein rechtsextremistischer Hintergrund sein könnte, ist laut Polizei bisher nicht möglich. Auch eine in Hamburg eingegangene Drohmail enthielt rechtsextreme Bezüge, bestätigte ein Gerichtssprecher.

Rund 200 Menschen mussten in Potsdam aus dem Justizzentrum gebracht werden. Hier wurde mit einem Sprengstoffhund das Gebäude abgesucht und der Bereich um das Gebäude abgesperrt.

Bereits mehrere Bombendrohungen an anderen Landgerichten in Schleswig-Holstein

Am Landgericht Erfurt konnte die Arbeit noch am Freitagvormittag wieder aufgenommen werden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Etwa 20 Menschen waren vorübergehend in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zuvor war von rund 30 von der Evakuierung Betroffenen die Rede gewesen.

In den vergangenen Wochen hatten bereits Bombendrohungen an anderen Landgerichten in Schleswig-Holstein die Einsatzkräfte beschäftigt. Bei keinem der Vorfälle wurden verdächtige Gegenstände gefunden.

Barley verurteilt Drohungen gegen Landgerichte

Bundesjustizministerin Katarina Barley verurteilte die Bombendrohungen gegen mehrere Landgerichte als Angriff auf die Justiz und das demokratische Gemeinwesen. „Die Bombendrohungen an mehreren Landgerichten und den Angriff auf den Bundesgerichtshof in der Silvesternacht in Leipzig verurteile ich scharf“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Wer Gerichte bedroht, greift die unabhängige Justiz und unser demokratisches Gemeinwesen an. Diese Straftaten müssen mit allem Nachdruck aufgeklärt und die Täter zur Verantwortung gezogen werden.“

Von RND/dpa