Hannover

Die Feuerwehr Hannover ist seit Mittag mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Vor Ort im Stadtteil Burg sind mehrere Fahrzeuge, darunter der ABC-Trupp der Retter. In einem Mehrfamilienhaus besteht Seuchenalarm. Das Landes-Gesundheitsamt bestätigte der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“, dass es in dem Gebäude einen Ebola-Verdacht gebe. Vor Kurzem wurden Proben am Einsatzort abgeholt, diese werden nun in einem Labor analysiert. In etwa vier Stunden könnte das Ergebnis vorliegen.

Am Morgen war der Rettungsdienst bei einer Familie, die über hohes Fieber klagte. Eine Ärztin veranlasste darauf einen Schnelltest auf Ebola. Laut einer Sprecherin der Region sei die Wahrscheinlichkeit auf die hoch ansteckende Seuche Ebola allerdings gering.

Experten prüfen Ebola-Verdacht

Mehrere Kräfte in Schutzanzügen sind zurzeit in der Wohnung im dritten Stock des Hauses im Einsatz, auch der Rettungsdienst sowie ein Gerätewagen der Feuerwehr mit Dekontaminationsmaterial sind involviert. Nach HAZ-Informationen ist zudem eine Ärztin der Region vor Ort. Wie viele Menschen in der Wohnung leben, ist offen.

Derzeit ist die Seuche Ebola im Kongo verbreitet: Dort sind mit Stand vom Mittwoch 500 Fälle des oft tödlichen Virus registriert.

Von RND/HAZ