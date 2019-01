Riga

Wegen eines Liebesakts auf offener Straße sind ein deutscher Tourist und seine russische Begleitung in Lettland mit einer Geldbuße von je 200 Euro bestraft worden. Das Paar vergnügte sich in der Nacht zum Freitag bei winterlichen Temperaturen an einer Hauswand der Altstadt von Riga, wie ein von der städtischen Polizei veröffentlichtes Überwachungsvideo zeigt.

Die daraufhin anrückenden Beamten beendeten das amouröse Abenteuer und hielten das Paar fest, das zu flüchten versuchte. Der Polizei zufolge gaben die beiden an, dass sie Sex an einem extremen Ort haben wollten.

Von RND/dpa