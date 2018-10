Emden

Eine in einem Kanal treibende Sexpuppe hat in Emden für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Zeuge sah den leblosen Körper am Samstagabend im Wasser treiben – weil er nicht sicher war, ob es sich um eine Puppe oder einen Menschen handelte, schlug der Mann Alarm.

Polizisten suchten den Ems-Seitenkanal daraufhin ab und zogen die lebensgroße Erotikpuppe aus dem Wasser. „Die Puppe sah täuschend echt aus und unterschied sich deutlich von einer herkömmlichen aufblasbaren Puppe“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Wie die Sexpuppe in den Kanal gelangt war, blieb zunächst unklar.

Der Besitze des augenscheinlich hochwertigen Sexobjekts ist nicht bekannt, es wurde als Fundsache sichergestellt. Der Eigentümer kann sich die Erotikpuppe bei der Polizei abholen.

