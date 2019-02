Los Angeles

Der US-amerikanische Musiker Ryan Adams (44, „Heartbreaker“) hat Vorwürfe von sexuellem Fehlverhalten und Manipulation zurückgewiesen. In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der „ New York Times“ werfen sieben Frauen, darunter Adams Ex-Frau Mandy Moore, dem Sänger und Songwriter unter anderem kontrollierendes Verhalten vor. Über Musik habe er Kontrolle ausgeübt und Frauen emotional missbraucht, sagte die Sängerin und Schauspielerin Moore der Zeitung.

Adams habe einerseits Karrierehilfen angeboten, aber dann Frauen bedrängt, wenn sie nicht auf seine sexuellen Forderungen eingehen wollten, hieß es in den Vorwürfen. In einem Fall soll Adams mit einem 14-jährigen Fan in Online-Botschaften anzüglich geworden sein.

Ryan Adams weist die Vorwürfe zurück

Über seinen Anwalt Andrew B. Brettler wies Adams in einer Stellungnahme die Vorwürfe zurück. Auf Twitter schrieb der Musiker, dass der Zeitungsbericht ein „erschütternd unrichtiges“ Bild zeichnen würde. So habe er etwa nie wissentlich mit einer Minderjährigen unangemessenen Kontakt gehabt. „Ich bin kein perfekter Mann und ich habe viele Fehler gemacht“, führte Adams weiter aus. Er würde sich bei allen, die er „unwillentlich“ verletzt habe, entschuldigen.

Moore und Adams hatten im Januar 2015 ihre Trennung bekanntgegeben, im Juni 2016 wurden sie geschieden. Adams gehörte früher zur Band Whiskeytown und ist seit 2000 alleine erfolgreich („Heartbreaker“).

Von RND/dpa