Sieben Tote und viele Verletzte bei Wohnhausbrand in Paris – Frau festgenommen

Panorama Feuer-Drama - Sieben Tote und viele Verletzte bei Wohnhausbrand in Paris – Frau festgenommen In einem Mehrfamilienhauses in Paris bricht ein Feuer aus, mindestens sieben Menschen kommen ums Leben. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund, es gab eine Festnahme.

Feuerwehrleute im Einsatz in einer Seitenstraße in der Nähe eines brennenden Mehrfamilienhauses in Paris. Quelle: Uncredited/APTN/AP/dpa