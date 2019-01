Hamburg

Erst machte „ Traumschiff“-Chefhostess Heide Keller (79) ihrem Ärger Luft, jetzt meldet sich auch Schauspieler Timothy Peach zu Wort. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, schrieb der 55-Jährige unter ein Facebook-Posting von Regisserin Heidi Kranz (72) bezüglich der Neubesetzung: „Ein Schlag ins Gesicht für jeden ausgebildeten Schauspieler.“

Auch die Regisseurin gibt in ihrem Posting ihren Unmut zum Besten. Da heißt es unter anderem: „ Florian Silbereisen als , Traumschiff‘-Kapitän, ich glaube, ich habe 30 Jahre meines Lebens an Schauspieler geglaubt. Ein wirklicher Beruf, nicht einfach, spannend. Oft bin ich verzweifelt an nicht wirklich gut ausgebildeten Kollegen. Das kostete Zeit und Geduld. Wie wunderbar, wenn Kollegen den Beruf wirklich können, Gefühle mir spielend nahe bringen, Tränen in meine Augen zaubern – aber jetzt weiß ich endlich Bescheid und das kostet ziemlich viel Geld.“

„Zu viel Silber und Eisen an Bord“

Und auch andere lassen an der Entscheidung des ZDF kein gutes Haar. Stefan Bockelmann (42) scheint mit der Wahl nicht zufrieden zu sein. Er kommentiert das Posting, das mittlerweile nicht mehr zu sehen ist, von Heidi Kranz mit den Worten: „Danke, liebe Heidi, für diese wahren Worte“. Und Schauspieler Sven Martinek (54): „Zu viel Silber und Eisen an Bord kann ein Schiff schnell in die Tiefe ziehen.“

Harald Schmidt dagegen begrüßt die Ernennung von Showmaster Florian Silbereisen (37) zum neuen „ Traumschiff“-Kapitän: „Fantastisch. Ich gratuliere allen Beteiligten zu dieser Entscheidung“, ließ er in einem kurzen Statement wissen. Er selbst spielt in der Serie den Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle. Nach Angaben seiner Agentin befindet sich Schmidt auch aktuell bei Dreharbeiten für das „ Traumschiff“.

