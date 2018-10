Köln

Komikerin Carolin Kebekus hat derzeit gut lachen: Zum sechsten Mal in Folge wurde sie beim Deutschen Comedypreis in Köln zur besten Komikerin gewählt. Und auch in ihrem Liebesleben scheint es gerade rund zu laufen. Laut „Bild“-Zeitung wurde auf der Aftershowparty nämlich nicht über Kebekus beruflichen Erfolg geredet – sondern über den Mann an ihrer Seite. Die 38-Jährige soll mit Musiker Max Mutzke liiert sein.

Während der Songwriter Max Mutzke (hatte seinen Durchbruch mit der Schmuse-Ballade „Can’t wat until tonight“) eher die leisen Töne anschlägt, mag es Kebekus auf der Bühne gerne laut und derbe. Dass sich diese Gegensätze nicht ausschließen, sondern sogar ganz gut miteinander harmonieren, bewiesen die beiden Mitte September bei der Anti-Rassismus-Demo in Köln. Kebekus und Mutzke machten sich zusammen für ein tolerantes Deutschland auf der Bühne stark.

Carolin Kebekus und Max Mutzke auf der Bühne bei der Abschlusskundgebung der Demo gegen Rechts „Köln zeigt Haltung“. Quelle: picture alliance

Laut „Bild“-Zeitung sollen Kebekus und Mutzke schon seit einem Jahr ein Paar sein. Funkte es eventuell schon bei der Arbeit für den gemeinsamen Kinofilm „Schatz, nimm du sie“? Kebekus spielt dort die Hauptrolle, Mutzke steuerte den Titelsong „So viel mehr“ bei.

Von RND/mat