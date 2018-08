Detroit

Die „Queen of Soul“ Aretha Franklin ist am Donnerstag im Alter von 76 Jahren in Detroit gestorben. Zahlreiche Wegbegleiter, Fans und Kollegen trauerten öffentlich um die legendäre Sängerin. Ein Überblick:

„In einem der dunkelsten Momente unseres Lebens können wir nicht die angebrachten Worte finden, um den Schmerz in unseren Herzen auszudrücken. Wir haben unsere Matriarchin verloren, den Fels unserer Familie. (...) Wir haben eure Liebe für Aretha gefühlt und es hilft uns zu wissen, dass ihr Erbe weiterleben wird.“ (Franklins Familie)

„Die Queen of Soul, Aretha Franklin, ist tot. Sie war eine großartige Frau, mit einem wunderbaren Geschenk von Gott, ihrer Stimme. Sie wird vermisst werden!“

(US-Präsident Donald Trump)

„Mit ihren Kompositionen und ihrem unübertroffenen musikalischen Können hat Aretha die amerikanische Erfahrung definiert. In ihrer Stimme konnten wir unsere Geschichte fühlen, alles davon und alle Schattierungen - unsere Macht, unseren Schmerz, unsere Dunkelheit, unser Licht, unsere Suche nach Erlösung und unseren hart erarbeiteten Respekt. Sie hat uns dabei geholfen, uns verbundener zu fühlen, hoffnungsvoller und menschlicher. Und manchmal hat sie uns auch nur dabei geholfen, alles zu vergessen und zu tanzen.“

(Der frühere US-Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle)

„Hillary und ich betrauern den Verlust unserer Freundin Aretha Franklin, einer der größten Schätze Amerikas. Mehr als 50 Jahre lang hat sie unsere Seelen berührt.“

(Der frühere US-Präsident Bill Clinton und seine Ehefrau und frühere US-Außenministerin, Hillary Clinton)

„Der Verlust von Aretha Franklin ist ein Schlag für all diejenigen, die echte Musik lieben: Musik von Herzen, von der Seele und der Kirche.“

(Musiker Elton John)

„Was ein Leben. Was eine Hinterlassenschaft! So viel Liebe, Respekt und Dankbarkeit.“

(Musikerin Carole King)

„Einer der Höhepunkte meiner Karriere war es, mit Aretha Franklin bei den Tony Awards zu singen. Eine Erfahrung wie aus einer anderen Welt. Eine der besten Sängerinnen aller Zeiten. Du wirst von allen vermisst werden.“

(Schauspieler Hugh Jackman)

„Ehre der Königin. Die großartigste Sängerin, die ich je kannte.“

(Musiker John Legend)

„Lasst uns alle einen Moment nehmen, um dem wunderschönen Leben von Aretha Franklin zu gedenken, der Königin unserer Seelen, die uns alle über viele, viele Jahre inspiriert hat. Sie wird vermisst werden, aber die Erinnerung an ihre Großartigkeit als Musikerin und wunderbarer Mensch wird uns immer bleiben.“

(Sänger Paul McCartney)

„Oh Queen, oh Queen, wie ich weine, wenn ich dich gehen sehe. Wie so viele andere, betrauere ich diesen Verlust.“

(Schauspielerin Kate Hudson)

„Heute haben wir eine der besten verloren. Sie wird für immer in Erinnerung bleiben und bewundert werden. Aretha Franklin, ruhe in Frieden. Wir lieben dich.“

(Sänger Ricky Martin)

„Es ist schwer, sich eine Welt ohne sie vorzustellen. Sie war nicht nur eine einzigartig brillante Sängerin, sondern auch ihr Engagement für Bürgerrechte hat die Welt verändert.“

(Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand)

„Eine unglaubliche Frau und Stimme.“

(Sängerin Shania Twain)

„Die Queen of Soul hat die Erde verlassen, um auf ihrem Thron im Himmel zu sitzen. Wie viel Glück wir hatten, dass wir das beste, was Gott anzubieten hat, in ihrer Stimme hören durften. Respekt!“

(Sänger Lenny Kravitz)

