Es ist der erfolgreichste Kinostart aller Zeiten: Das Superheldenepos „Avengers: Endgame“ hat am ersten Wochenende 350 Millionen Dollar (314 Millionen Euro) eingespielt – so viel wie kein Film jemals zuvor. Weltweit brachte „ Endgame“ in seinen ersten Tagen 1,2 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) ein, auch das eine Bestmarke.

Bisher hielt „Avengers: Infinity War“ den Rekord für den erfolgreichsten Start eines Kinofilms. Und das hat sich seinerzeit offenbar auch für Robert Downey Jr. gelohnt. Der Star der „Avengers“-Reihe hatte nämlich nach Informationen des „Hollywood Reporter“ einen gigantischen Deal mit dem Chef der Marvel-Studios ausgehandelt. Wegen des Erfolgs des Films habe Downey am Ende mindestens 75 Millionen Dollar verdient – vor allem wegen Bonuszahlungen.

Robert Downey Jr. bekam fünf Millionen Dollar für drei Drehtage

Die Marvel-Studios bestätigten die Summe nicht, der „ Hollywood Reporter“ beruft sich aber auf gut informierte Quellen – und berichtet von weiteren hohen Summen, die Downey bereits eingestrichen habe. So soll er allein fünf Millionen Dollar für einen Auftritt in einem „Spider-Man“-Film bekommen haben – für drei Drehtage.

Die Marvel-Studios haben allerdings offenbar schon ihre Schlüsse aus diesen gewaltigen Summen gezogen. So sollen sie die Grenzen deutlich angehoben haben, ab der die Schauspieler ihre millionenschweren Boni garantiert bekommen. Denn ein Ende der Einspielerfolge ist nicht in Sicht.

