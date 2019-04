Hamburg

Mit einer persönlichen Geschichte geht Influencerin Cathy Hummels jetzt an die Öffentlichkeit: Sie habe als Kind unter Asthma gelitten und die Krankheit offenbar an ihren Sohn Ludwig vererbt. Sie will anderen Müttern von asthmakranken Kindern Mut machen.

„Wir müssen stets zwei verschiedene Sprays griffbereit haben und waren schon häufig mit ihm im Krankenhaus“, berichtet die Frau von Bayern-Spieler Mats Hummels der „Gala“. Auch über ihre eigene Krankheitsgeschichte spricht die hübsche Münchenerin. „Ich hatte früher auch Asthma, wäre mit sechs Jahren fast daran gestorben. Das Gute ist: Durch meine eigene Krankheitsgeschichte weiß ich damit einigermaßen umzugehen. Aber es ist nicht schön, das eigene Kind leiden zu sehen.“

Mehr zum Thema:

Cathy Hummels: Unretuschiertes Bikini-Foto sorgt für Diskussionen

Als Tipp für andere Eltern mit Asthma-kranken Kindern verrät Hummels, dass sie bei ihrem Sohn auf Milcheiweiß, Weizen und Zucker verzichte. „Aber in Maßen. Es gehört auch dazu, dass er mal ein Eis oder ein Stück Schokolade isst. Er soll glücklich sein“, so Cathy Hummels zur „Gala“.

Von RND/mat