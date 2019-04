Palma de Mallorca

Viele Fans hatten schon die Hoffnung, dass es ihrem Liebling Costa Cordalis wieder besser gehe. Schließlich gab es Meldungen, dass Cordalis nach einem Schwächeanfall wieder auf dem Weg der Besserung sei. Doch seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger postete nun einen Video-Gruß von einem Besuch bei dem Schlagersänger – aus dem Krankenhaus.

Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia winken lächelnd in die Kamera. Ihr Mann Lucas ist zu sehen, sowie dessen Mutter und sein berühmter Vater Costa Cordalis. Doch auch wenn es fröhliche Ostergrüße sind, die Katzenberger mit ihren Fans teilen möchte, trübt ein Fakt das Bild: Die Bilder stammen aus einem mallorquinischen Krankenhaus, in dem sich der Schlagersänger nun schon seit Februar befindet. Dort ist er nach einem schweren Schwächeanfall immer noch in Behandlung.

„Er trällert schon wieder ’Anita’“

Gegenüber der „ Bild-Zeitung“ äußerte Katzenberger sich nun zu dem Zustand ihres Schwiegervaters: „Lange war nicht klar, wie es weitergeht. Jetzt ist aber klar, dass er es schaffen wird. Heute wollte er Spaghetti Bolognese und Schokolade, die haben wir ihm gebracht. Die Ärzte haben sich sehr gut gekümmert, er trällert schon wieder ganz laut ’Anita’ durch das Krankenhaus.“

Von RND