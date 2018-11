Prag

Der tschechische Schlagerstar Karel Gott ist seit mehreren Tagen zur Beobachtung im Krankenhaus. Das berichtete die Onlineausgabe der Zeitung „MF Dnes“ am Dienstag unter Berufung auf eine Sprecherin des Sängers. Der 79-Jährige sei von seiner Frau Ivana mit einer Atemwegsentzündung in die Prager Universitätsklinik gebracht worden. Ein Galaabend, der in Gotts westböhmischer Geburtsstadt Pilsen (Plzen) stattfinden sollte, wurde auf Januar verschoben.

Der Sänger von Hits wie „Biene Maja“ und „Weißt du wohin?“ war vor drei Jahren an Krebs erkrankt, gilt aber inzwischen als geheilt. Karel Gott, auch bekannt als die „goldene Stimme aus Prag“, steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne. Er hat im Laufe seiner Karriere Schätzungen zufolge mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft.

Von RND/dpa