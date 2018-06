Las Vegas

Sorge um Travis Barker: Wegen schwerer gesundheitlicher Probleme des „Blink-182“-Schlagzeugers muss die Punkrock-Band ihre geplanten Auftritte in Las Vegas absagen. Das gaben die Musiker bei Twitter bekannt.

Travis Barker leide unter Blutgerinnseln in beiden Armen und könne deshalb nicht auftreten, bis er von den Ärzten die Freigabe erhalte, heißt es in der Mitteilung. Die „Kings of the Residency“-Termine am Wochenende in Las Vegas müssten deshalb ausfallen.

„Schlagzeug spielen ist mein Leben und es bringt mich um, dass ich für euch am Wochenende nicht auftreten kann“, wird Travis Barker in dem Tweet zitiert. „Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich zurück sein werde.“

Von RND