Strände bei Athen wegen Ölverschmutzung gesperrt

Athen. Ein gesunkener Tanker hat zahlreichen Griechen den Badespaß verdorben. Die Behörden sperrten am Freitag etwa 20 Kilometer Strand zwischen Piräus und Glyfada, weil Heizöl und Ölschlick aus dem fünf Tage zuvor gesunkenen Tanker „Agia Zoni II“ im Wasser schwappten. Auch in Teilen der Insel Salamina war das Baden verboten. Die Regierung forderte strengere Schiffskontrollen und den Einsatz zusätzlicher Schiffe zur Säuberung der Strände.

Der Tanker hatte laut Schifffahrtsministerium 2200 Tonnen Heizöl und 370 Tonnen Schweröl an Bord, als er vergangenen Sonntag bei ruhiger See vor Salamina binnen 15 Minuten unterging. Taucher dichteten das Wrack ab, doch war unklar, wie viel Öl zuvor ins Meer gelangte. In der Gegend leben Delfine, Schildkröten sowie zahlreiche Fisch- und Seevogelarten. Schwimmende Ölsperren wurden ins Wasser gelassen und etwa 20 Schiffe begannen eine großangelegte Säuberungsaktion.

Den Verantwortlichen droht eine Gefängnisstrafe

Die Staatsanwaltschaft erhob am Freitag Anklage gegen den Schiffseigner und die Besatzung wegen Verstößen gegen Umweltgesetze. Das könnte für die Verantwortlichen bis zu fünf Jahre Gefängnis bedeuten. Der Untersuchungsrichter muss auch klären, ob die Behörden schnell genug reagiert haben.

Die Bürgermeister von Glyfada und Alimos erklärten, das Öl habe unkalkulierbare Umweltschäden angerichtet und auch Hotels, Restaurants und Fischer in Mitleidenschaft gezogen. Glyfada habe in diesem Jahr Hunderttausende Gäste begrüßt, weil es erstmals eine Auszeichnung für die gute Wasserqualität vor der Küste erhalten habe. „Jetzt ist diese Auszeichnung sinnlos“, erklärten die Bürgermeister.

Von ap/dpa/RND