Washington

Der Hurrikan ist vorbei, doch die Wassermassen bleiben: Der Südosten der Vereinigten Staaten kämpft nach dem Sturm „Florence“ mit enormen Fluten, die noch schlimmer werden sollen. Nach einer Zählung der „Washington Post“ waren am Sonntag bereits 17 Menschen durch Folgen des Unwetters ums Leben gekommen, darunter zwei kleine Kinder. Entwurzelte Bäume waren auf Häuser gestürzt, in denen sie gelebt hatten.

Große Teile der Bundesstaaten North Carolina, South Carolina und inzwischen auch Gebiete im Süden Virginias sind überschwemmt. Sturmfluten im Atlantik haben die Pegel der Flüsse auf Rekordstände gebracht. Ihr Wasser drückt immer weiter ins Inland: Überflutungen wurden am Sonntag selbst aus der Stadt Fayetteville gemeldet, die rund 150 Kilometer landeinwärts liegt.

„Das Schlimmste steht uns noch bevor“

Der Bürgermeister der Stadt, Mitch Colvin, sagte: „Das Schlimmste steht uns noch bevor.“ In einigen kleinen Gemeinden herrschte Sorge, dass die Orte ganz ausradiert und nie wieder aufgebaut werden könnten - wie es bereits 2016 nach Hurrikan „Matthew“ an einigen Orten geschehen war.

Zahlreiche Straßen waren unpassierbar, Rettungskräfte holten Menschen mit Booten aus ihren überfluteten Häusern. Autofahrer mussten teils Umleitungen von hunderten Kilometern in Kauf nehmen. Die Behörden befürchteten, dass die Wassermassen über die Flüsse bis in die Mittelgebirge gedrückt werden und dort Erdrutsche auslösen könnten.

Zur Galerie Wirbelsturm „Florence“ wütet an der Ostküste in den USA und liefert zum Teil schreckliche Bilder.

Andernorts gab es aber erste Anzeichen von Entwarnung. Das Nationale Hurrikan Zentrum nahm seine Sturmwarnungen für weite Teile der Küste zurück. Am Flughafen des Urlauberortes Myrtle Beach wurde am Sonntag der Flugbetrieb wieder aufgenommen.

„Florence“ war am Freitagmorgen (Ortszeit) als Hurrikan der niedrigsten Kategorie 1 in North Carolina auf Land getroffen. Die Windgeschwindigkeiten schwächten sich dann weiter deutlich ab. Die Tücke an dem Sturm ist allerdings nicht die Windstärke, sondern die große Menge an Wasser, die er an die Küste getragen hat.

Fast eine Million Menschen ohne Strom

Ein Problem ist auch, dass der Sturm sehr lange über dem Küstengebiet verweilt. Er bewegte sich am Sonntag nur mit minimalem Tempo von zuletzt acht Kilometern pro Stunde vorwärts, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum mitteilte. Die Region ist dadurch über lange Zeit starkem Regen ausgesetzt.

Nach Behördenangaben sind derzeit fast eine Million Menschen ohne Elektrizität. Der regionale Stromversorger Duke Energy hatte zeitweise mehr als 10.000 Fachkräfte im Einsatz, um die Stromversorgung wieder herzustellen. Die Experten können jedoch an vielen Orten erst aktiv werden, wenn die Fluten zurückgehen.

Umweltverschmutzung droht

Die Behörden treibt überdies die Sorge vor Wasserverschmutzung um: Denn in beiden Carolinas würden Kohleaschedeponien sowie tiefliegende Schweine-Farmen von über Ufer getretenen Flüssen überflutet. Der Zusammenbruch einer Kohleaschehalde im Kraftwerk L.V. Sutton Power nahe Wilmington habe sich zu einer „anhaltenden Lage“ entwickelt, berichtete der Energieversorger Duke Energy. Eine unbekannte Menge an womöglich verseuchtem Wasser fließe in einen nahe gelegenen See.

In einem anderen Kraftwerk nahe Goldsboro wurden drei alte Deponien mit Kohleasche, die von einer Erdschicht bedeckt waren, vom Fluss Neuse überschwemmt. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AP überflog am Sonntag den Osten von North Carolina und sah unter Wasser stehende Farmen entlang dem Fluss Trent. In solchen Höfen gibt es oft große Gruben mit Schweineurin und Fäkalien, die im Falle von Überflutungen für erhebliche Wasserverseuchungen sorgen können. Umweltbehörden liegen nach eigenen Angaben bislang keine Berichte über Lecks vor.

Von RND/dpa