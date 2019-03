Köln/Düsseldorf

Sturmtief „Bennet“ macht in den großen Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln weiter Probleme: Nach einer stürmischen Nacht rechnet der Deutsche Wetterdienst erst am Montagnachmittag mit einer spürbaren Beruhigung der Wetterlage. In Köln wollen die Verantwortlichen gegen 9.00 Uhr noch einmal entscheiden, ob es weitere Einschränkungen für den Zug geben muss - eine Absage stehe aber nicht im Raum, sagte eine Sprecherin.

In Düsseldorf startet der Rosenmontagszug sturmbedingt mit 90-minütiger Verspätung um 13.30 Uhr statt um 12 Uhr. Es deute momentan alles darauf hin, dass das Sturmtief Bennet zu diesem Zeitpunkt über Düsseldorf hinweggezogen sein werde, teilte das Comiteé Düsseldorfer Carneval (CC) am Montag mit. Besucher sollten sich sicherheitshalber besser nicht vor 13 Uhr entlang der Zugstrecke einfinden.

Windstärken der Stufen 8 bis 9 erwartet

Auch am Vormittag seien im Rheinland noch Windstärken von 8 bis 9 zu erwarten, Böen könnten auch mit Windstärke 10 wehen, sagte die Meteorologin vom Dienst am Montag. „Je weiter man in den Nachmittag geht, desto mehr schwächt sich der Wind ab.“

Doch für die Jecken im Rheinland ist die entscheidende Frage, wann genau der Wind schwächer wird: Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch am Nachmittag noch mit Windstärke 8. In Düsseldorf kann der Zug aber nur bis Windstärke 7 stattfinden. Man gehe aber davon aus, dass der Zug stattfinden könne, sagte ein Sprecher. In Köln gibt es keine so klare Marke.

Bottrop sagt Rosenmontagsumzug ab, andere starten später

In mehreren Städten starten die Züge am Montag mit mehreren Stunden Verspätung. Bottrop im Ruhrgebiet hat seinen Karnevalszug sogar ganz abgesagt. „Das ist natürlich für die vielen Engagierten schwer zu verdauen, die Herzblut und Engagement in die Jubiläumsdarstellung, aber auch in die sonstigen guten Ideen aller Karnevalsgruppen für den Rosenmontagszug gesteckt haben“, sagte Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler. Die Gefahr durch den Sturm sei aber zu groß.

In Duisburg startet der Zug um zwei Stunden verspätet um 15.11 Uhr. In Ratingen bei Düsseldorf wurde der Zug um fünf Stunden verschoben und startet nun erst um 15.11 Uhr. Im rheinland-pfälzischen Koblenz startet der Zug erst um 14.11 Uhr statt um 12.11 Uhr. Aachen will eine Stunde später um 12.11 Uhr starten. Münster verschiebt um zwei Stunden auf 14.11 Uhr. Überall haben die Veranstalter aber bis zuletzt die aktuellen Wetterprognosen im Blick, um zu entscheiden, ob der Zug womöglich sogar ganz abgesagt werden muss.

Von RND/dpa