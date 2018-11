Köln

Vor allem in Großstädten ist Parken teuer. Doch die Summe, die Moderatorin Sabine Heinrich für ihren Parkplatz in einer Kölner Tiefgarage zahlen sollte, scheint dann doch etwas übertrieben: 86.700 Euro zeigte der Parkautomat an.

Bei Instagram veröffentlichte die TV-Moderatorin ein Foto des Parkautomaten mit der astronomischen Summe auf dem Display. Angeblich sei sie am 1. Januar 2007 in die Tiefgarage gefahren, was einer Parkdauer von fast zwölf Jahren entspricht. Der maximale Notenwert, mit dem Heinrich ihr Ticket auslösen könnte, betrage 20 Euro, steht weiter auf dem Display – bei einer Summe von 86.700 Euro wären das 4335 20-Euro-Noten.

Den offensichtlichen Fehler nahm die 41-Jährige mit Humor: „Ähm... hat mal jemand Kleingeld für mich?“, schrieb Sabine Heinrich zu dem Instagram-Post.

Den Fall löste Heinrich anschließend auf, ihre Parkkarte sei fehlerhaft gewesen. „Also keine Sorge, ich muss nicht für immer in der Tiefgarage bleiben. Fand es aber sehr lustig“, so Heinrich.

Von RND/seb