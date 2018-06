Berlin

Ein herrenloser Koffer im Gebäude des „Tagesspiegels“ hatte die Polizei dazu veranlasst, die Redaktion der in Berlin ansässigen Tageszeitung zu räumen. Auf Twitter hieß es, dass man für eineinhalb Stunden aus dem „Newsroom“ müsse, während die Polizei den verdächtigen Gegenstand untersucht.

Weiter arbeiten konnten die „Tagesspiegel“-Angestellten trotzdem. Zeit-Online öffnete für die Kollegen die Türen. Auf Twitter bedankte sich Christian Tretbar, „Tagesspiegel-Online“-Chefredakteur.

Erst am Morgen raste in Amsterdam ein Transporter in den Eingangsbereich der Zeitungsredaktion „De Telegraaf“. Die Zeitung sprach von einem „gezielten Anschlag“. Die Hintergründe sind allerdings noch unklar.

Von fw/RND