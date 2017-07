Vancouver. Eine Serie von Waldbränden hat die Westküste Kanadas heimgesucht. Allein am Wochenende entfachten 200 Feuer neu. Die Flammen zerstörten Häuser, fast 10.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Provinz British Columbia rief den Notstand aus. Ein regionaler Flugplatz und ein Krankenhaus in der am stärksten betroffenen Gegend nordöstlich von Vancouver mussten evakuiert werden.

Seit Tagen lodern die Flammen in Nordamerika. Mittlerweile haben die Feuer Kanada und Kalifornien im Griff – tausende Menschen haben ihre Häuser verlassen. Zur Bildergalerie

In der Region ist es seit längerem zu heiß und zu trocken. Die Wetterberichte für die kommenden Tage versprächen keine Besserung, meldete Radio Canada. Die Brände seien von Blitzen oder auch von Menschen ausgelöst worden, teilten die Behörden mit. Lagerfeuer wurden verboten. Fast 2000 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Für den Wochenbeginn wird Verstärkung aus anderen Provinzen Kanadas erwartet. Premierminister Justin Trudeau versprach den Betroffenen Hilfe.

Auch im US-Bundesstaat Kalifornien wüteten Waldbrände. Betroffen waren laut Medienberichten unter anderem die Umgebung von Santa Maria auf etwa halbem Weg zwischen Los Angeles und San Francisco sowie Oroville nördlich der kalifornischen Hauptstadt Sacramento. Dort brannte eine Fläche von rund 800 Hektar. Zehn Häuser wurden zerstört und sechs Menschen leicht verletzt. In verschiedenen Teilen des Küstenstaates haben die Temperaturen die 100-Grad-Marke auf der Fahrenheit-Skala (37,8 Grad Celsius) geknackt.

