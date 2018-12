Prenzlau

Unbekannte haben in Brandenburg kurz vor Silvester Tausenden Karpfen die Flucht ermöglicht. Sie zerschnitten die Netze eines Fischereibetriebes in Prenzlau, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Die mehr als fünf Tonnen Fisch verschwanden – auf Nimmerwiedersehen. Und in Brandenburg werden einige Familie nun Silvester wohl Kartoffelsalat statt Karpfen essen.

Der Schaden wurde übrigens auf rund 30 000 Euro geschätzt.

Von RND/dpa