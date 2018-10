Tucson

Fast bricht es einem das Herz bei diesem Anblick: 32 vermeintliche Freunde hatte Teddy zu seinem Geburtstag in einem Pizza-Restaurant eingeladen. Doch am Ende kam keiner zur Party des kleinen Teddy aus Tuscon im Bundesstaat Arizona – und seine Mutter machte ein Foto von ihrem sechsjährigen Sohn vor ein paar traurigen Papptellern. Doch weil Teddy eine findige Mutter hat, wurde aus dem traurigsten Geburtstag der Welt, am Ende doch noch eine ganz besondere Überraschung.

Denn statt bei den Gästen nachzufragen, warum sie nicht erschienen waren, lud Teddys Mutter einfach einen Reporter von den „Tuscon News Now“ ein. Dieser postete das Foto von dem traurigen Teddy auf Facebook mit der Bitte, dem Jungen doch zum Geburtstag zu gratulieren. Tausende gingen dem Wunsch des Reporters nach – sogar aus der ganzen Welt kamen Grüße.

Und auch das Basketball-Team der Phoenix Suns gratulierte und lud Teddy und seine Familie zum Spiel gegen die Los Angeles Lakers rund um Superstar LeBron James ein.

Und auch das Football-Team vom Phoenix Rising FC sprach eine Einladung aus. Ein Sprecher sagte, auf Teddy wartet schon ein eigenes, personalisiertes Trikot.

Von RND