Hoch „Dorit“ hat Deutschland am Sonntag frühsommerliche Temperaturen gebracht. Die bundesweit höchste Temperatur wurde in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) mit 20,6 Grad gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Emmendingen bei Freiburg meldete 20,3 Grad.

Temperaturen über 20 Grad mitten im Februar, das sei auf jeden Fall „äußerst ungewöhnlich“, sagte DWD-Meteorologe Marco Manitta. So mild sei es normalerweise erst etwa vier Wochen später, rund um den 20. März. Der Rekord für den Monat wurde jedoch nicht geknackt. Er stammt vom 26. Februar 1900: Damals war es in Jena 23 Grad warm.

Am Montag soll es dann noch einmal schön und richtig mild werden. Im Laufe der Woche kühlt es sich dann nach der DWD-Vorhersage tagsüber etwas ab – nachts wird es dafür ein bisschen milder.

Das Wetter wird in den kommenden Tagen unbeständiger. Hoch „Dorit“ wird am Dienstag in den Südosten abgedrängt und macht Platz für Tief „Werner“. „Die dazugehörige Kaltfront verdient allerdings kaum ihren Namen“, sagte Marco Manitta: Mit acht bis 13 Grad bleibt es für die Jahreszeit zu mild. Bereits für das kommende Wochenende kündigt sich ein neues Hoch an, das wieder Temperaturen über 20 Grad bringen könnte.

Wetter wird unbeständiger

Am Dienstag bleibt es südlich der Donau anfangs noch längere Zeit sonnig. Sonst ist es oft stark bewölkt, es fällt gelegentlich etwas Regen. Im Norden kommt es ab dem Mittag gebietsweise zu Schauern. In der Nacht zum Mittwoch kann es im Süden sowie im höheren Bergland leichten Frost bis minus drei Grad geben.

Am Mittwoch überwiegen die Wolken, die meiste Sonne gibt es noch direkt an den Alpen sowie im Westen. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben Grad in der Oberpfalz sowie im höheren Bergland und bis zu zwölf Grad im Rheinland.

Am Donnerstag und Freitag sorgt ein weiteres Tief vor allem im Norden und Osten für viele Wolken und etwas Regen. Die Temperaturen sinken noch ein bisschen. Pünktlich zum Wochenende soll es wieder sonniger und deutlich wärmer werden: „Am nächsten Sonntag könnte im Westen erneut lokal die 20 Grad überschritten werden.“

Von RND/dpa