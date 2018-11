Hamburg

Diese Blüten hauen den talentierten Starkoch um. Bei der Sat.1-Show „The Taste“ kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall. Sternekoch Frank Rosin muss die Sendung, in der Nachwuchs-Köche gegeneinander antreten, abbrechen. Er erleidet einen Allergie-Anfall.

Was ist vorgefallen? Gast-Koch Marco Müller hat Frank Rosin für das Solo-Kochen exotische Zutaten wie Wacholderbutter, Lärchenöl und eingelegte Fichtenspitzen mitgebracht – nichts ahnend, dass Rosin Baumblüten-Allergiker ist.

Frank Rosin erleidet allergische Reaktion

Damit die Coaches die Zutaten später auch auf den Löffeln „erschmecken“, probieren alle vorher. Das wird Frank Rosin zum Verhängnis. „Puh. Mir wird schlecht“, sagt der sonst so toughe Rosin plötzlich. Er unterbricht seine Coach-Kollegin Cornelia Poletto mitten im Satz: „Ich muss das mal eben hier abbrechen. Ich bin so ein starker Baumblütenallergiker. Jetzt habe ich gerade diese Blüte gegessen, jetzt wird mir so schlecht und schwindelig.“ Schnell verschwindet er in seiner Garderobe, um sich hinzulegen.

Die anderen Köche machen sich Sorgen um ihn: „Hast du gesehen, wie die Augen plötzlich so groß geworden sind?“, ist Cornelia Poletto besorgt. Roland Trettl antwortet ganz schockiert: „Ja, das siehst Du sofort in den Augen.“ Wie geht es weiter mit Frank Rosin? Kommt er schnell wieder auf die Beine? Und kann er an der Verkostung des Solo-Kochens teilnehmen?

Sat.1 zeigt die Folge von „The Taste“ am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr.

Von RND