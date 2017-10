Till Lindemann spricht lieber mit sich als mit dem Therapeuten

München. Rammstein-Sänger Till Lindemann redet gern mit Till Lindemann. Seine Selbstgespräche beim Angeln ziehe er dem Besuch eines Therapeuten vor. „Ich glaube ganz fest daran, dass man sich selber therapieren kann“, sagte der 54-Jährige jetzt dem Magazin „Playboy“. Er finde am besten zu sich selbst, „wenn ich mir ein Weinchen aufmache, jage und angle“. Therapeuten-Besuche seien „oft rausgeschmissenes Geld für Luxusprobleme“. „Ich habe noch niemanden erlebt, dem es dadurch bessergegangen ist“, sagte Lindemann. Na gut...

... und immer wieder Sophia Thomalla

Und wenn Lindemann mal gerade nicht mit sich spricht, tobt er sich mit seiner Combo „Rammstein“ oder mit seinem Zweitprojekt „Lindemann“ aus. Und dann sind da ja noch die Frauen, die seine Zeit in Anspruch nehmen. Der Sänger führte eine turbulente On-Off-Beziehung mit Schauspielerin Sophia Thomalla, ein Paar, das unterschiedlicher nicht sein könnte: Sie liebt das Blitzlichtgewitter, er legt eher Wert auf seine Privatsphäre. Aber allen Skeptikern zum Trotz hielt die Beziehung fünf Jahre – im November 2015 trennten sich die beiden, wurden aber zwischenzeitlich immer mal wieder zusammen abgelichtet. Bei der ECHO-Verleihung im April 2017 schritt Lindemann dann gemeinsam mit dem Model Leila Lowfire über den Roten Teppich – aber das muss ja nichts heißen. Die 28-jährige Thomalla soll an dem Abend auch in Lindemanns Nähe gewesen sein.

Till Lindemann zeigt sich im April bei der ECHO-Verleihung mit dem Model Leila Lowfire. Quelle: dpa

Kürzlich war der 54-Jährige mit seinem Kumpel, dem Extremsportler und Sänger Joey Kelly, on tour – allerdings nicht auf der Bühne. Mit einem schmalen Kanu waren die beiden auf dem Yukon durch Alaska, um dort einen Angelausflug der Extreme zu machen. Also ganz im Stil von Joey Kelly. Dabei hat sich das Duo von einem Fotografen begleiten lassen, der ihren Bootstrip in spektakulären Bildern festgehalten hat. So ein Ausflug kostet – obwohl man sich beim Angeln ja offenbar den Therapeuten spart. Der Bildband, erschienen am 5. Oktober, samt Interviews und unveröffentlichten Gedichten von Till Lindemann kostet 79 Euro.

On-Off-Beziehung:Die 28-jährige Sophia Thomalla ist immer mal wieder an der Seite von Till Lindemann zu sehen. Quelle: imago

