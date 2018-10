Berlin

Eigentlich will Tim Bendzko ja nur seine Villa in Hennickendorf bei Berlin verkaufen. Da flattert überraschend ein ungewöhnliches Angebot aus den USA herein.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, will Frédéric von Anhalt nicht nur das schicke Anwesen kaufen – sondern Tim Bendzko auch gleich noch adoptieren. Und ihn damit zum Prinzen machen.

Der Grund ist laut Bild: Frédéric von Anhalt langweilt sich in den USA so sehr, dass er zurück nach Deutschland möchte und bietet Bendzko nun 1,5 Millionen Euro für dessen Villa. Das ist dem Sänger aber offenbar nicht genug. Also legt der Prinz nach und sagt gegenüber der Bild-Zeitung: „Wenn Herr Bendzko das möchte, mache ich ihn zu einem Prinzen. Ich würde ihn adoptieren. Und ihm dann die Prinzenkrone aufsetzen.“

Und was sagt Tim Bendzko? Der hat sich bisher noch nicht zu dem ungewöhnlichen Angebot geäußert.

