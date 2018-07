Timmendorfer Strand

Ein Stand-up-Paddler hat in der Ostsee bei Timmendorfer Strand einen Toten gefunden. Der Mann habe am Sonntagvormittag beim Paddeln unterhalb seines Boards einen leblosen Körper im Wasser gesehen und die Rettungskräfte verständigt, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach Auskunft von Gemeindewehrführer Thomas Scharbau hatte ein Passant den Notfall gemeldet. Kurz nach 11 Uhr war es dann traurige Gewissheit, die Einsatzkräfte konnten nur noch einen Toten bergen. Das berichten die Lübecker Nachrichten“.

Gegen 10.45 Uhr alarmierten Sirenen die Rettungskräfte im Ostseebad. Neben Timmendorfer Strand eilten auch die Feuerwehren aus Niendorf und Hemmelsdorf mit ihren Booten zur Einsatzstelle an der Strandallee in Sichtweite des Hotels Fontana. Zudem traf die Scharbeutzer-DLRG binnen Minuten mit ihrer Drohne am Suchort ein.

Einsatzkräfte sperren Strandabschnitt

Der Leichnam wurde in das Boot gezogen und an Land gebracht. Der Strandabschnitt wurde vorübergehend geräumt, die Promenade für die Zeit des Einsatzes gesperrt.

Auf Nachfrage sagte Einsatzleiter Thomas Scharbau, dass Notfallseelsorger sowohl die Schwiegertochter des Toten, als auch DLRG-Kräfte betreuten. Ob der Mann ertrunken ist oder ein medizinisches Problem zum Tod führte, konnte der Notarzt laut Polizei nicht sagen.

Für Timmendorfer Strand ist es der zweite Badetote in dieser Saison. Anfang Juni hatte ein Surfer einen leblosen Hamburger aus dem Wasser gezogen. Der 40-Jährige konnte am Ufer reanimiert werden und kam in eine Lübecker Klinik. Dort starb der Familienvater jedoch zwei Tage später

Von RND/LN/dpa