Toledo

Auf einem Highway in Ohio ist ein dreijähriger Junge im Auto seiner Familie aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen worden. Die Polizei in Toledo sei davon überzeugt, dass der Schuss gezielt abgegeben worden sei, sagte Sprecher Kevan Toney am Freitag. Warum das Familienauto beschossen wurde, könne aber auch noch nicht gesagt werden. Vielleicht handele es sich um eine Verwechslung, mutmaßte Toney.

Der Vorfall hebe sich am Donnerstagabend um 21.00 Uhr Ortszeit auf der Interstate 75 ereignet. Der angeschossene Junge sei noch in ein Krankenhaus gebracht worden, dort aber gestorben. Ein Zehnjähriger in dem Auto sei von Glassplittern verletzt worden. Ein zweijähriges Kind und der fahrende Vater seien unverletzt geblieben.

Von RND/dpa