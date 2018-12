Peine

Bei einem Unfall in Peine ist am Donnerstagmorgen ein 58-Jähriger ums Leben gekommen. Sein 60- jähriger Kollege wollte gegen 9.30 Uhr mit seinem Sprinter an der beschrankten Zufahrt am örtlichen Rathaus vorbeifahren. Zur Fahrzeugeinweisung stieg der 58-Jährige aus dem Sprinter.

Der Fahrer stieß im Anschluss mit der rechten Fahrzeugseite gegen ein Verkehrszeichen. Dieses stürzte um und traf seinen Kollegen derart schwer am Kopf, dass dieser mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus nach Hannover gebracht werden musste, teilte die Polizei mit.

Weitere Details des Unfalls sind nicht bekannt. Stadtrat Christian Axmann, der sofort zur Unfallstelle geeilt war, sprach von einem schweren Arbeitsunfall, wie die „Peiner Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Am frühen Nachmittag teilte die Polizei dann mit, dass der Mann in den Mittagsstunden seinen schweren Kopfverletzungen erlag.

Von RND/PAZ