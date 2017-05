Los Angeles. Die Katze ist aus dem Sack. Tom Cruise bestätigte jetzt zum ersten Mal offiziell, dass die Fortsetzung von „Top Gun“ grünes Licht bekommt. In einer australischen TV-Morgenshow waren die Moderatoren sichtlich geschockt, als der Star ihre Frage zum zweiten Teil des Kultfilms aus dem Jahr 1986 nicht einfach nur abwimmelte: „Es stimmt, wir werden Top Gun 2 drehen.“ Dann fuhr „Maverick“ mit seinem Killergrinsen fort: „Ihr seid die ersten, die es erfahrt. Weil ihr mich so nett und offen drauf angesprochen habt. Wir werden wohl nächstes Jahr mit den Dreharbeiten anfangen.“

Auch Val Kilmer ließ bereits im April durchblicken, dass er gerne seine alte Rolle als “Lieutenant Tom “Iceman” Kazanski noch einmal übernehmen würde. Zuletzt hatte der 57-Jährige mit einer Krebserkrankung für Schlagzeilen gesorgt. Lange hatte Kilmer bestritten, erkrankt zu sein.

Produzent Jerry Bruckheimer ist ebenfalls mit an Bord. Der Film spielte weltweit mehr als 350 Millionen US-Dollar ein – bei Produktionskosten von rund 15 Millionen US-Dollar. Auch Meg Ryan war in einer Nebenrolle in „Top Gun: Sie fürchten weder Tod noch Teufel“ zu sehen.

Von RND/sin/are