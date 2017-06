Bangkok. Britney Spears (35) gibt in ihrem Hit „Toxic“ eine ziemlich engagierte Flugbegleiterin. Als Dankeschön hat jetzt das Kabinenpersonal einer Maschine der thailändischen Fluggesellschaft Nok Air die Popsängerin, die gerade durch Asien tourt, mit einer Hommage an ihr Video zu dem Song in dem asiatischen Königreich begrüßt.

In dem Original-Clip aus dem Jahr 2004 tanzte Spears als sexy Stewardess durch ein Flugzeug. In dem Video, das die Nok-Crew vergangene Woche auf YouTube veröffentlichte, stellen die echten Flugbegleiterinnen ihre Choreographie nach. Anlass dazu dürften zwei Konzerte gewesen sein, die Spears am vergangenen Wochenende in der thailändischen Hauptstadt Bangkok gab.

Classic. Airasia version of Toxic. The talent in Airasia never fails to amaze me. @assrafnasir is the best. Love it that staff can just have fun and be themselves. Ein Beitrag geteilt von Tony Fernandes (@tonyfernandes) am 16. Mär 2017 um 6:43 Uhr

Die Idee dazu ist allerdings nicht ganz neu. Bereits im März landete ein Steward der AirAsia mit seiner Interpretation des Videos, ebenfalls in einem echten Flugzeug gedreht, einen Hit in den sozialen Medien.

Nach zwei Konzerten in Hongkong und Singapur in dieser Woche geht es für Spears weiter zu einem Konzert nach Tel Aviv. Das nahm auch die israelische Fluggesellschaft El Al, die den Star nach eigenen Angaben nach Israel bringt, zum Anlass für eine Video-Huldigung. Die Airline stellte vergangene Woche ihre eigene Version des „Toxic“-Videos auf Facebook.

Von dpa/RND