Hamburg

Schauspieler Til Schweiger (54) ist laut Bericht der „Bild“ wieder Single. Nur wenige Monate nachdem er die britische Produzentin Francesca Dutton (32) offiziell als neue Frau an seiner Seite präsentierte, ist auch schon wieder alles vorbei. Schweiger soll bereits als Single ins neue Jahr gestartet sein.

Schweiger gibt als Trennungsgrund an, dass die Lebensentwürfe zu verschieden gewesen seien. Dutton arbeitet in Los Angeles und London, er in Deutschland. „Und nach Los Angeles ziehe ich nie“, sagte er demnach der „Bild“. Im November schwärmte er noch von ihr als „eine Frau auf Augenhöhe“. Die beiden seien im Guten auseinander gegangen.

Von RND/msk