Panorama Nächster Hurrikan - Tropensturm „Michael“ bewegt sich auf Kuba und Florida zu Der US-Staat Florida bereitet sich auf den Tropensturm „Michael“ vor, der möglicherweise als Hurrikan an Land treffen soll. Nach Berechnungen des Hurrikan-Zentrums könnte „Michael“ auf seinem Weg über Kuba schon am Dienstag Florida erreichen.

Die von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NCAA) zur Verfügung gestellte Satelitenaufnahme zeigt den Tropensturm „Michael“ auf dem Weg in Richtung Florida. Quelle: National Oceanic and Atmospheric Administration/dpa