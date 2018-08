Mexiko-Stadt

Ein mexikanischer Drogenboss hat versucht, durch Gewichtsverlust und eine Operation sein Äußeres zu verändern - und wurde trotzdem geschnappt. „El Betito“, Anführer von La Unión Tepito, sei gemeinsam mit seinem Bruder im Süden von Mexiko-Stadt festgenommen worden, teilte der Sicherheitsbeauftragte der mexikanischen HauptstadtMexiko , Renato Sales, am Donnerstag mit. „El Betito“ hatte sich einer Haartransplantation unterzogen. Außerdem nahm er durch eine Magenverkleinerung 30 Kilogramm ab, wie Sales mitteilte.

Drogen und Erpressung sind sein Geschäft

Der Bandenchef hatte bei seiner Festnahme rund 10.000 Dollar, 140 Päckchen des Rauschgifts Crystal und eine Schusswaffe bei sich, wie die Behörden mitteilten. La Unión Tepito sei für den Verkauf und die Verbreitung von Drogen sowie Erpressungen von Nachtclubs in der Hauptstadt verantwortlich, erklärte Sales. Der namensgebende Stadtteil Tepito gilt als eine der gefährlichsten Ecken von Mexiko-Stadt.

Der zunehmende Verkauf von Drogen und Erpressungen haben zu einem Anstieg an Gewalttaten in der Stadt geführt. Pro Tag gibt es durchschnittlich vier vorsätzliche Tötungsdelikte, in 70 Prozent der Fälle werden die Menschen erschossen.

Von richter.amelie