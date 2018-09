Los Angeles

Die amerikanische Schauspielerin Busy Philipps („Voll daneben, voll im Leben“, „Dawsons’s Creek“) ist nach eigenen Angaben im Alter von 14 Jahren vergewaltigt worden. Das machte die heute 39-Jährige am Donnerstag in einem Instagram-Post öffentlich – zum Zeitpunkt der Vernehmung von Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford, die Donald-Trumps Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh Missbrauch vorwirft.

Auf Instagram postete Philipps ein Jugendfoto von sich. Dazu schrieb sie: „Das bin ich als 14-Jährige. Das Alter, in dem ich vergewaltigt wurde. Es hat 25 Jahre gedauert, bis ich diese Worte sagen konnte.“ Sie habe über den Vorfall in ihrem Buch geschrieben, ihren Eltern und ihrer Schwester habe sie vor vier Monaten von der Vergewaltigung erzählt. „Heute ist der Tag, an dem wir nicht mehr schweigen. Alle von uns. Ich habe Angst, dies zu posten. Ich kann mir nicht vorstellen, was Dr. Ford gerade fühlt.“

Ihre Biografie „This Will Only Hurt a Little“ soll am 16. Oktober erscheinen.

Von seb/RND