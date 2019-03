Wien

Es ist 23.37 Uhr, als sich Richard „Mörtel“ Lugner seinen Weg Richtung Tanzfläche bahnt. Er sei kein guter Tänzer, habe zwei linke Füße, hatte der Ex-Baumeister in den Tagen vor dem Wiener Opernball verkündet. Und auch sein Stargast, das australische Model Elle Macpherson (54), wollte eigentlich nicht mit ihm tanzen – aus Angst, den spendablen Gastgeber zu blamieren. Doch dieses Jahr war die Stimmung zwischen Lugner und seinem Gast so harmonisch, da wurde am Donnerstagabend sogar das Tanzbein geschwungen. Zumindest eine Minute lang.

„Sie ist eine Traumfrau. Sie ist wunderschön, nett und pünktlich“, sagte Lugner am Ballabend über das als „The Body“ bekannte Model. Macpherson wiederum konnte sich sehr für die Veranstaltung an sich begeistern. „Was mir am besten gefallen hat, waren die Debütantenpaare, die den ersten Walzer getanzt haben“, sagte Macpherson. Mit den Debütantinnen in ihren weißen Kleidern und ihren von Donatella Versace designten Tiaren posierte sie in den Gängen vor den Logen fleißig für die Fotografen.

Opernball: Politische Botschaften rückten in den Mittelpunkt

Die große Harmonie zwischen Lugner und „The Body“ war ein Sinnbild für den gesamten Ball. Denn das gesellschaftliche Spektakel war frei von Skandalen, Unfällen oder Aufregern. Daher rückten vor allem einige politische Botschaften in den Mittelpunkt. Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen hatte die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, Auma Obama, zu Gast. Die beiden trafen sich bereits am Nachmittag in der Wiener Hofburg. Van der Bellen betonte dort, dass er mit der Einladung an die Kenianerin ein Zeichen setzen wolle, um die Beziehung zu Afrika auf eine neue Grundlage zu stellen. Obama engagiert sich mit ihrer Stiftung Sauti Kuu („starke Stimme“) für Jugendliche in Afrika. „Wir müssen uns noch ein bisschen mehr bemühen zu verstehen, was in Afrika los ist“, betonte Van der Bellen am Abend. „Frau Obama macht eine vorbildliche Arbeit, besonders im Bereich der Jugend.“

Politiker Josef Moser (l, ÖVP und Conchita (ehamals Conchita Wurst). Quelle: Angelika Kreiner/APA/dpa

Der Wiener Künstler Tom Neuwirth (30) alias Conchita nutzte den Opernball, um für die bevorstehende EU-Wahl zu werben. „26. Mai! Es gibt keine Ausrede“, sagte Conchita und forderte die Wähler auf, zahlreich von ihrem demokratischen Recht Gebrauch zu machen. Conchita war zu Gast in der Loge von Österreichs Justizminister Josef Moser (ÖVP) und zog - wie schon am Wochenende beim Grazer Tuntenball - mit einer Glatze viele Blicke auf sich.

Auch darüber hinaus war der Ball dieses Jahr sehr politisch, zumindest mit Blick auf die Gästeliste. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) konnte neben DJ Ötzi (48), Model Barabara Meier (32) und Sopranistin Anna Netrebko auch fast alle seine Mininster treffen.

Auch Altkanzler Gerhard Schröder auf dem Tanzparkett

Netrebko eröffnete den Opernball gemeinsam mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov (41). Die beiden sangen zusammen „O soave fanciulla“ aus „La Bohème“ von Giacomo Puccini. Eyvazov beeindruckte das Publikum zudem mit seiner Darbietung von „Nessun Dorma“ aus der Oper „Turandot“, ebenfalls von Giacomo Puccini. Netrebko war vor ihrem Auftritt sehr aufgeregt. „Wenn es vorbei ist, bin ich sehr happy“, sagte sie der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Bundeskanzler Kurz jedenfalls war sehr beeindruckt. „Es war eine tolle Eröffnung“, sagte er der APA. Insbesondere von Anna Netrebko seien er, seine Lebensgefährtin Susanne Thier und seine Gäste begeistert gewesen. Kurz hatte den nordmazedonischen Regierungschef Zoran Zaev zum Ball geladen.

Nach dem Eröffnungstanz der 144 Debütantenpaare tanzten dann auch die mehr als 5000 Gäste. Auf dem Tanzparkett entdeckt werden konnte auch Altkanzler Gerhard Schröder (SPD), der beim Mineralölkonzern OMV zu Gast war. Er bat seine Frau Soyeon Kim schon früh am Abend um einen Tanz und wiegte sich mit ihr gemütlich über die Tanzfläche.

Für Schröder war es nicht der erste Besuch beim Opernball. 1996 war er auf Einladung des damaligen VW-Chefs Ferdinand Piëch in Wien. Dem damaligen Ministerpräsidenten von Niedersachsen trug das in der Heimat viel Ärger ein. Da Schröder inzwischen kein politisches Amt inne hat, dürfte ein Shitstorm aber dieses Mal ausbleiben. Dann steht der Opernball 2019 auch nachträglich ganz im Zeichen der Harmonie.

Von Fabian Nitschmann/RND/dpa