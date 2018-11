Lübeck

War es ein schlechter Halloween-Scherz? Am Reformationstag haben Unbekannte einen Totenkopf aus der St. Lorenz-Kirche in Travemünde gestohlen. Kurz vor dem Gottesdienst war Mitgliedern der Gemeinde aufgefallen, dass der Totenschädel aus Marmor im Altarbild fehlt, teilte der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg am Freitag mit. Vor etwa 20 Jahren war der Schädel schon einmal vom Altar verschwunden. Nach der Veröffentlichung eines entsprechenden Zeitungsartikels hatten die Diebe den Schädel damals jedoch wieder unbemerkt in die Kirche zurückgebracht.

Der Altar in der St. Lorenz-Kirche wurde im Jahr 1723 von dem norddeutschen Bildhauer Hieronymus Jakob Hassenberg, einem Lübecker Meister, erbaut. Der Schädel hat seinen Platz unterhalb des Kreuzes. Neben ihm steht ein Buch mit der Aufschrift „Lass mich hier zu deinen Füßen, Jesu deine Huld genießen.“ Der Schädel als Todessymbol weist auf den Opfertod Christi hin.

Von RND/epd