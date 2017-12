Unbekannter erschießt zwei Wachleute in Hotel

Las Vegas. Einzelheiten über das Motiv und den Hintergrund der Tat lagen zunächst nicht vor. Die Schüsse fielen in einem Zimmer des Arizona Charlie's Decatur Hotel und Casino, unweit des weltberühmten Las Vegas Strip. Der mutmaßliche Schütze, der sich seine Schussverletzung selbst zugefügt hatte, wurde festgenommen und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Über seinen Zustand noch nichts bekannt. Auch die Identität ist noch nicht bekannt. Ersten Polizeiangaben zufolge soll es sich um einen Latino in den Mittzwanzigern handeln.

Auch in Las Vegas soll in diesem Jahr ein Großaufgebot der Polizei die Silvesterfeiern bewachen. Am 1. Oktober hatte ein Mann von einem Hotelzimmer aus wahllos auf Besucher eines Musikfestivals geschossen und 58 Menschen getötet.

Von RND/AP