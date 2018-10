Kleve

Ein zu Unrecht inhaftierter Syrer ist nach einem Feuer in seiner Gefängniszelle gestorben. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Kleve am Montag mitgeteilt. Der Mann soll mehr als zwei Monate unschuldig im Gefängnis gesessen haben, bis in seiner Zelle Mitte September ein Feuer ausgebrochen war. Den Brand soll der Gefangene selbst gelegt haben.

Die Staatsanwaltschaft Kleve hatte Ermittlungen gegen mehrere Polizisten wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung eingeleitet. Am vergangenen Freitag war bekanntgeworden, dass der 26-jährige Syrer möglicherweise Opfer einer Namensverwechslung geworden war. Ein in Hamburg per Haftbefehl gesuchter Mann soll die Personalien des Syrers als Aliasnamen verwendet haben.

Namensverwechslung endet tödlich für Syrer in Kleve

Als bei einem Polizeieinsatz in Geldern am Niederrhein die Personalien des Syrers überprüft wurden, wurde er wegen des Hamburger Haftbefehls festgenommen. Warum nicht schneller geklärt wurde, dass es sich bei dem in Hamburg gesuchten Mann um eine andere Person handelt, ist unklar.

Von RND/dpa