Paris

In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montag ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Über Stunden schlugen am Abend Flammen lichterloh aus dem Dachstuhl des Wahrzeichens der französischen Hauptstadt, über dem monumentalen Sakralbau war eine riesige Rauchsäule zu sehen. Für Frankreich und seine Hauptstadt ein höchst emotionales und dramatisches Ereignis, dementsprechend emotional berichten auch die französischen Medien auf ihren Titelseiten am Dienstag.

“ Le Parisien“ schreibt zum Beispiel „Notre-Dame des Larmes“ – zu Deutsch: „Unsere Damen der Tränen“. Der „Figaro“ titelt mit „Le désastre“ – „Das Desaster“. Aber auch Zeitungen im Ausland nehmen den Brand in Paris auf Seite Eins. So schreibt zum Beispiel der britische „The Guardian“: „Inferno devastates Notre-Dame“ – „Inferno verwüstet Notre-Dame“.

Von RND